Журналист RT Боуз: Запад «неохотно восхищаtтся» стратегией России на поле боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.

«Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления», - написал Боуз.

Он подчеркнул, что первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась.

По его словам, в военных центрах Запада «неохотно восхищаются» тем, насколько эффективно Россия адаптирует свою стратегию на поле боя.

Как писал сайт KP.RU, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине.

Эксперт подчеркнул, что новые западные танки уничтожат на Украине, «как только они попадут на поле боя», а истребители F-16 собьют.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ. Он подчеркнул, что антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался.

По словам президента, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.