Что произошло в ночь на 11 сентября

Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой Фото: REUTERS

Соединенные Штаты полагают, что Украина будет готова к переговорам, если Россия выступит с такой инициативой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США подчеркнул, что решать то, как все закончится и где будут проходить линии, будут украинцы. При этом Блинкен добавил, что Соединенные Штаты подключаться к переговорам сразу после Украины.

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины, об этом заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд. Обозреватель отметил, что Швеция отправляет Украине самое современное оружие.

Он добавил, что остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов.

Американский лидер начал перебирать шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью персонала.

Зеленский заявил, что стал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих, что всегда будут ее поддерживать.

По словам Зеленского, правительству Украины придется донести до своих граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение.