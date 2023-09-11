Видео пуска ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ показало Минобороны РФ

Минобороны показало видео пуска ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ Фото: Минобороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа нанес крылатой ракетой удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео показало министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как «Искандер» выезжает из укрытия для того, чтобы поразить цель – замаскированный пункт, куда съезжается командование ВСУ. После пуска крылатой ракеты расчет оперативно сменил стартовую позицию.

Укрытие, куда возвращается «Искандер», сделано из специальной маскировочной сети со специальной пропиткой, которая нейтрализует радиоволны. Это делает установку невидимой для противника.

В министерстве добавили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки выследить «Искандер». Кроме того, российским разведчикам вбрасывают данные ложных целей, но все безрезультатно и расчеты продолжают результативную работу.

Ранее американский военный журнал Military Watch заявил, что российский ракетный комплекс «Искандер» представляет серьезную угрозу для НАТО. В публикации было отмечено, что данный ракетный комплекс не имеет зарубежных аналогов, а многие западные эксперты сходятся во мнении, что «Искандеры» открывают для ВС России уникальные военные возможности.

Сайт KP.RU писал, что артиллеристы сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе одного из боев российским военным удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой.