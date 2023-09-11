Йеллен: США не считают, что лидеры G20 смягчили позицию по Украине в декларации Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не считают, что страны «Большой двадцатки» в своей декларации смягчили позицию по украинскому вопросу. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«США не рассматривают эти формулировки как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине», - сказала Йеллен в беседе с Financial Times.

Она добавила, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны.

«Но мы чувствовали, что нам нужен сильный язык, и этот язык был по существу очень сильным», - резюмировала глава Минфина США.

Сайт KP.RU писал, что лидеры стран «Большой двадцатки» приняли итоговую декларацию саммита в Индии, признав различие оценок относительно ситуации на Украине среди членов организации.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш, комментируя переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита в Индии, отметила, что они были очень сложными, но сработала позиция стран БРИКС. Она подчеркнула, что лидеры «Большой двадцатки» договорились действовать в едином ключе в урегулировании конфликтов во всем мире.