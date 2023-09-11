Гостиная «Интеррос» вновь открылась на ВЭФ

Фото: «Интеррос»

На VIII Восточном экономическом форуме один из крупнейших российских инвесторов - компания "Интеррос" открыла собственную гостиную. Ее посетители смогут принять участие в презентации новых проектов Интерроса, получить информацию о деятельности входящих в группу компаний - Росбанка, Atomyze, венчурного фонда "Восход", провести встречи и переговоры с их представителями.

Дизайн гостиной отражает один из наиболее необычных и инновационных проектов, которые будут презентованы в рамках Форума - выпуск первого российского токена на произведения искусства. Это совместный проект Интерроса, токенизационой платформы "Атомайз" и Государственного Эрмитажа. Кроме того, гостей наверняка заинтересуют представленные в гостиной репродукции старинных карт острова Русский - их появление связано с новым крупным инвестиционным проектом, который "Интеррос" будет осуществлять на территории острова.

Кроме того, для гостей "Интерроса" были изданы информационные брошюры под общей серией "Просто о сложном", в которых простым языком и максимально доступно рассказывается о том, как построить свой венчурный бизнес, как устроен современный горный курорт, что такое блокчейн и как работать с цифровым рублем.