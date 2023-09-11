Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% после подсчета всех голосов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действующий глава Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра столицы, набрав 76,39% после обработки всех протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«Собянин Сергей Семенович - 76,39 процента», - следует из данных ЦИК.

Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11%, Борис Чернышов (ЛДПР) - 5,61%, Владислав Даванков («Новые люди») - 5,34%, Дмитрий Гусев («Справедливая России - Патриоты - За правду») - 3,93%.

Сайт KP.RU писал, что Собянин набрал более 2,4 млн голосов избирателей после подсчета 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы.

Единый день голосования прошел в России 10 сентября 2023 года. Выборы разных уровней прошли в 85 регионах страны. Губернатора или главу выбирали сразу в 21 регионе, в том числе в Москве.