Глава Минздрава Мурашко: в России удалось преодолеть моду на алкогольный разгул Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что потребление спиртного в России в 2022 году снизилось почти на 5% по сравнению с 2019 годом.

"Последние годы свидетельствуют о значительном снижении потребления алкоголя в России. Так, в 2022 году потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019 годом", — написал министр в колонке, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, в пересчете на одного человека россияне употребили чуть более 9 литров чистого спирта в 2019 году, а в 2022 году – 8,62 литра. При этом 15 лет назад на одного россиянина приходилось около 18 литров

Мурашко добавил, что государство придерживается последовательной политики по снижению пагубного потребления алкоголя.

Напомним, День трезвости ежегодно отмечается по всей стране и во многих городах в этот день проводятся мероприятия и акции, призванные напомнить о вреде алкоголя. Сайт KP.RU рассказал историю и традиции праздника, а также привел пять интересных фактов об алкоголе.