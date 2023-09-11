У Владивостока появится город-спутник

Фото: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Здесь будет город-спутник. Примерно так могут говорить приморцы, глядя как застраивается территория рядом с Владивостоком. Процесс, правда, еще только начался, но будущие постройки – не за горами. Застройщиком, к слову, выступила компания DNS Девелопмент, уже реализующая в Приморье проект строительства жилого комплекса «Формат» на прилегающей к городу-спутнику территории. В «Формате» предусмотрена социальная инфраструктура - детский сад, школа. Все это создает условия для начала строительства и на территории Спутника.

- В городе-спутнике DNS построит жилые кварталы общей площадью 650 тысяч квадратных метров, - рассказал Алексей Чекунков. - Одновременно создается социальная инфраструктура. Такой комплексный подход применяем во всех проектах, которые сегодня реализуются с использованием механизмов государственной поддержки - территорий опережающего развития, по программе «Дальневосточный квартал». Всего на территории города-спутника запланировано строительство 2,8 млн квадратных метров недвижимости. На площадке Восточного экономического форума проведем переговоры еще с несколькими федеральными застройщиками, которые уже работают на Дальнем Востоке и проявили интерес к участию в проекте.

На первом этапе в Спутнике планируется благоустроить набережную Амурского залива, создать общественные пространства для отдыха и рекреации - с ресторанами, детскими и спортивными площадками, другими объектами инфраструктуры.