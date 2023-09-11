Губернатор Сахалина Лимаренко назвал слабостью сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Лимаренко: Япония не должна была сбрасывать воду с "Фукусимы", это слабость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал слабостью решение Японии начать сброс воды с аварийной АЭС “Фукусима 1”.

“Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было”, — сказал глава региона в интервью РИА Новости.

Лимаренко добавил, что данное решение будет иметь долгосрочные последствия и рано или поздно следы радиации будут обнаружены в морепродуктах. При этом Россия, по его словам, получит на этом фоне преимущество по экспорту рыбы.

“А сбрасывать в океан отходы – просто позорище…”, — резюмировал политик.

Напомним, сброс первой партии очищенной от радиационного загрязнения воды с АЭС “Фукусима-1” начался 24 августа. Японские специалисты заявляли, что вода в достаточной степени очищена от вредных веществ, поэтому не нанесет никакого вреда окружающей среде.

1 сентября оператор аварийной АЭС обнаружил радиоактивный тритий в пробах воды недалеко от станции, однако его содержание едва превысило минимальный порог обнаружения и в 1000 раз меньше допустимого уровня для питьевой воды.