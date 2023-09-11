Занятия приостановлены в ростовской школе после нападения подростка с ножом, в учебном заведении работают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственных органов работают в школе в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где ранее девятиклассник ранил ножом четверых человек. На это время уроки в учебном заведении приостановлены. Об этом проинформировали РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

«Приостановлены, пока следственные органы проведут необходимую работу», - сказал сотрудник администрации.

В понедельник, 11 сентября, подросток ранил четверых человек, пытаясь зайти в школу в хуторе Красный Десант. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, все пострадавшие взрослые, они получили легкие ранения. Нападавший, который страдает психическим расстройством, был задержан очевидцами.

Жители хутора рассказали, что нападавший подросток особо ничем не выделялся, но иногда замечались странности в поведении. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Пока школьник молчит и не может объяснить, почему совершил данный поступок.

Следователи начали проверку после инцидента в школе. По данным регионального управления СК, юноша нанес ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников.