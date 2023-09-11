Гагин: ВСУ усилили группировку войск около Авдеевки для атак под Донецком

Советник Пушилина Гагин: ВСУ усилили войска под Авдеевкой для атак под Донецком Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование ВСУ перебросило в район населенного пункта Авдеевка дополнительные резервы и планирует крупную атаку на Донецком направлении.

“Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на донецком направлении”, — сказал Гагин в интервью ТАСС.

Также он добавил, что в данном районе очень сильно выросла интенсивность боевых действий.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ходе широкомасштабного наступления ВСУ уже исчерпали почти все обученные резервы и к осени 2023 года могут быть полностью уничтожены, если киевский режим продолжит боевые действия.

По данным Минобороны России, за три месяца наступления украинские войска потеряли более 66 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники, однако не добились успеха ни на одном из направлений.

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