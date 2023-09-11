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НовостиЭкономика11 сентября 2023 7:28

Ведущие бренды Дальнего Востока представили на Восточном экономическом форуме

Предприниматели получили практические советы в рамках дискуссии при поддержке ВЭБ.РФ и АСИ
Екатерина КОСОБОКОВА
Ведущие бренды Дальнего Востока представили на Восточном экономическом форуме

Ведущие бренды Дальнего Востока представили на Восточном экономическом форуме

Владельцы локальных брендов Дальнего Востока получили практические советы по развитию бизнеса в рамках дискуссии «Растущие бренды Дальнего Востока», организованной ВЭБ.РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Восточном экономическом форуме.

Помощник президента России Максим Орешкин поблагодарил участников дискуссии за смелость в идеях и веру в себя. По его мнению, у предпринимателей с такими качествами высокие шансы на то, чтобы добиться успеха.

«Сегодня мы видели много прекрасных людей, которые свои мечты претворяют в жизнь и заражают всю страну своей позитивной энергией», — подчеркнул помощник президента России Максим Орешкин.

Свои проекты потенциальным инвесторам представили несколько ведущих брендов Дальнего Востока. Это компании, которые занимаются пошивом одежды, изготовлением украшений и предметов интерьера, косметики, деревянных игрушек, а также разработчик экспресс–тестов и создатели детского мультсериала.

«Мне все бренды понравились — от «Береги» до «Спина к спине». Это — успех. Необходимо проработать механизмы организации продвижения российских брендов, использовать передовой мировой опыт», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Он пояснил, что речь идет как о стимулирующих мерах для владельцев торговых площадей, так и о взаимодействии с крупными сетями.

В 2023 году по поручению президента России Владимира Путина АСИ совместно с фондом «Росконгресс» провели конкурс перспективных отечественных брендов. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что данное мероприятие показало, что в России есть очень большое разнообразие продукции, производимой в стране. По ее словам, с Дальнего Востока в рамках конкурса было подано порядка 200 заявок.

Перед началом мероприятия участники сессии также посетили ярмарку брендов и креативных индустрий, которая была организована правительством Приморского края при поддержке АСИ, ВЭБ.РФ и фонда «Росконгресс».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участие в нем принимают делегации из Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Сингапура, Филиппин, Индии, Монголии, Белоруссии и Казахстана. Организатором форума является фонд «Росконгресс».