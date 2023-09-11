Ведущие бренды Дальнего Востока представили на Восточном экономическом форуме

Владельцы локальных брендов Дальнего Востока получили практические советы по развитию бизнеса в рамках дискуссии «Растущие бренды Дальнего Востока», организованной ВЭБ.РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Восточном экономическом форуме.

Помощник президента России Максим Орешкин поблагодарил участников дискуссии за смелость в идеях и веру в себя. По его мнению, у предпринимателей с такими качествами высокие шансы на то, чтобы добиться успеха.

«Сегодня мы видели много прекрасных людей, которые свои мечты претворяют в жизнь и заражают всю страну своей позитивной энергией», — подчеркнул помощник президента России Максим Орешкин.

Свои проекты потенциальным инвесторам представили несколько ведущих брендов Дальнего Востока. Это компании, которые занимаются пошивом одежды, изготовлением украшений и предметов интерьера, косметики, деревянных игрушек, а также разработчик экспресс–тестов и создатели детского мультсериала.

«Мне все бренды понравились — от «Береги» до «Спина к спине». Это — успех. Необходимо проработать механизмы организации продвижения российских брендов, использовать передовой мировой опыт», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Он пояснил, что речь идет как о стимулирующих мерах для владельцев торговых площадей, так и о взаимодействии с крупными сетями.

В 2023 году по поручению президента России Владимира Путина АСИ совместно с фондом «Росконгресс» провели конкурс перспективных отечественных брендов. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что данное мероприятие показало, что в России есть очень большое разнообразие продукции, производимой в стране. По ее словам, с Дальнего Востока в рамках конкурса было подано порядка 200 заявок.

Перед началом мероприятия участники сессии также посетили ярмарку брендов и креативных индустрий, которая была организована правительством Приморского края при поддержке АСИ, ВЭБ.РФ и фонда «Росконгресс».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участие в нем принимают делегации из Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Сингапура, Филиппин, Индии, Монголии, Белоруссии и Казахстана. Организатором форума является фонд «Росконгресс».