Видео с медведем, якобы пожирающим человека, распространяют на Сахалине

Жители Сахалина опубликовали видео с медведем, который якобы пожирает человека Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В соцсетях активно распространяют видео, на котором медведь охраняет чье-то тело. Очевидцы предположили, что хищник убил человека.

“Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал.” — уточняет автор в комментарии под видео.

Позже в управлении МВД России по Хабаровскому краю сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили, что медведица охраняла погибшего медвежонка.

“На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведицу отогнали. Выяснилось, что она охраняла погибшего медвежонка. Его сбил автомобиль, и мать отволокла детёныша с проезжей части. Следов человека рядом с телом медвежонка не обнаружили.”, — сообщает АСТВ со ссылкой на УМВД России по региону.

Напомним, в конце июня на Сахалине медведь пришел на запах хлеба к местной пекарне и упрямо, несмотря на попытки людей отогнать его, ждал угощений. К сожалению, хищника во избежание несчастных случаев пришлось отстрелить.