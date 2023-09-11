Тихоокеанский государственный университет первым на Дальнем Востоке запустит цифровую систему безопасности для вузов

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) планирует первым на Дальнем Востоке внедрить умную систему комплексной безопасности для вузов. Проект разработан Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ) и АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных цифровых технологий с применением искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума подписали исполняющий обязанности ректора ТОГУ Юрий Марфин и генеральный директор компании ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

Уникальная и первая в масштабах России система ранее была развернута и успешно протестирована в одном из корпусов ТГУ. Решение получило положительные оценки от федерального и регионального МЧС. В основе системы - специальные датчики индор-навигации и мобильное приложение, которые определяют местоположение студентов и преподавателей с высокой точностью. Она оперативно оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций и формирует безопасный маршрут эвакуации из зоны происшествия. Вся информация через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» поступает в ситуационный центр университета с возможностью за считанные секунды передачи экстренного сообщения в региональную службу спасения «112».

Система также позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи и эвакуации.

По словам Алексея Райкевича, совместный проект с ТГУ и администрацией Томской области масштабируется на вузы Дальнего Востока и имеет перспективы обеспечить современный уровень безопасности крупнейших образовательных учреждений всей страны.

Система разрабатывалась при поддержке госпрограммы «Приоритет 2030». В перспективе такой комплексный подход позволит обеспечить современный уровень безопасности более 20 тысяч студентов Хабаровска и миллионов учащихся вузов в России.