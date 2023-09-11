Стали известны сроки открытия магазинов Decathlon в России

Минпромторг анонсировал открытие магазинов Decathlon до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума рассказал, что сделка по продаже активов Decathlon уже одобрена правительственной комиссией. Магазины сети будут открываться до конца 2023 года.

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад. Уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», - заявил Евтухов.

Он отметил, что большое число компаний хотели бы вернуться на российский рынок.

«Многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах, как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов», - пояснил замглавы Минпромторга.

Сайт KP.RU писал о том, что французская сеть спортивных товаров Decathlon уходит из России, в связи с чем ищет покупателей на активы в РФ. Все российские магазины сети «временно» закрылись с 27 июня прошлого года после распродажи.

Ранее сообщалось, что бизнес Decathlon в России могут купить компания FLO Retailing из Турции и Azadea Group из Ливана. Они рассматривали два варианта приобретения активов. Согласно первому, будут выкуплены все магазины Decathlon в РФ, после чего торговые точки перезапустят по формату франчайзинга. Второй вариант предполагает закрытие некоторых магазинов сети.