Сергей Цивилев открыл стенд «Большая Сибирь» на Восточном экономическом форуме

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев открыл стенд «Большая Сибирь» на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Стенд представляет регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС). Глава Кузбасса, возглавляющий Совет МАСС, отметил важность совместной работы субъектов Сибири.

«Губернаторы СФО собрались здесь, чтобы вместе отстаивать повестку развития Сибири как единого большого региона. Уверен, будущее - за объединением, за совместной работой. Такую установку дает наш президент Владимир Путин. И этот общий стенд стал одним из символов нашего объединения», - подчеркнул Цивилев.

Главы регионов обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. Сергей Цивилев сообщил, что 17 ноября в Кемерове откроется всероссийская научно-практическая конференция по изучению производительных сил Кузбасса. Губернатор предложил на основе регионального опыта провести в 2024 году конференцию по изучению производительных сил СФО.