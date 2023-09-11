Politico: Россия присоединением новых регионов вынуждает Евросоюз расширяться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов вынудило Евросоюз начать работу над расширением, но она несет серьезные проблемы для блока. Об этом в понедельник, 11 сентября, проинформировало Politico.

«Историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», - сообщило издание.

Politico подчеркивает, что из-за возможного расширения нужны будут масштабные внутренние реформы, что, скорее всего, приведет к многолетнему противостоянию между действующими членами ЕС.

«Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают пригодность стран-кандидатов — например, опасения по поводу коррупции на Украине», - поясняет издание.

Сайт KP.RU рассказывал о процессе вступления в Евросоюз, который для каждой страны сугубо индивидуален. Официальный статус государств-кандидатов имеют Турция, Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен будет готов принять новых членов к 2030 году. Лидеры ЕС в начале октября 2023 года соберутся в городе Гранада в Испании, где обсудят возможное вступление новых стран в союз. По словам Мишеля, такое «окно возможностей открыто».