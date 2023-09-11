Медведев заявил, что ЕС плюнул в лицо каждому россиянину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые запреты Евросоюза, предложил на время приостановить дипломатические сношения с союзом, а также вывезти дипломатический персонал обратно в Россию.

Введенные накануне запреты на ввоз некоторых личных вещей на территорию Евросоюза зампред Совбеза РФ назвал «конкретным плевком в лицо» каждому российскому гражданину. По его словам, в ответ не стоит вводить ответные ограничения для граждан Европейского союза.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну … Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями. Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 сентября этого года в Еврокомиссии заявили, что россиянам запрещено въезжать на территорию Евросоюза на зарегистрированных в России личных автомобилях, а также ввозить смартфоны, драгоценности и некоторые средства личной гигиены.