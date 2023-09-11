Михаил Дегтярев: Обеспечение сырьевого суверенитета позволит нарастить объемы добычи олова в Хабаровском крае

Соглашение подписано между правительством Хабаровского края, ПАО «Русолово» и министерством промышленности и торговли РФ. Фото: правительство Хабаровского края

Традиционно на полях VIII Восточного экономического форума работает большая делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым. За три дня форума необходимо проделать продуктивную работу, и уже есть первые результаты - трехстороннее соглашение подписано между правительством Хабаровского края, ПАО «Русолово» и министерством промышленности и торговли РФ. Главная его цель – достижение сырьевого суверенитета России в сфере добычи путем развития добывающей и металлургической промышленности в регионе.

Кроме того, соглашение предусматривает подготовку предложений по применению механизмов государственной поддержки оловянной промышленности.

- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве развития добывающей и металлургической промышленности в Хабаровском крае, а также обеспечения сырьевого суверенитета нашего государства в сфере добычи, переработки и производства олова. Его итогом станет дальнейшее наращивание оловодобычи в регионе, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Также в рамках стартовавшего Восточного экономического форума состоялась сессия «Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее» при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Зампред в своем выступлении напомнил, что развитие Дальнего Востока – национальный приоритет, заявленный президентом страны. Министерство по развитию Дальнего Востока было организовано 11 лет назад, и за этот период было сделано многое в заданном направлении.

- Сформирована целостная система поддержки развития макрорегиона. Принято за десять лет 75 федеральных законов и более 400 актов правительства. На Дальнем Востоке возникли территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар», механизм выравнивания энерготарифов, электронная виза и специальный административный район, «дальневосточная ипотека» и Единая дальневосточная авиакомпания. В макрорегион привлечено более 3,4 триллионов рублей инвестиций, построено 673 предприятия, создано более 125 тысяч высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест, - рассказал Юрий Трутнев.

Несмотря на внушительный послужной список министерства, работа по развитию Дальнего Востока далеко не окончена. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ходе стратегической сессии под руководством Михаила Мишутина в октябре.

- Уже сегодня идет работа над созданием территории опережающего развития «Международная». Это должен быть новый формат, который максимально адаптирован под те потребности, которые существуют у сотрудничающих с нами окружающих стран. Создан формат территории опережающего развития «Патриотическая», в рамках которого мы поддерживаем производство необходимой нами продукции для нового назначения.

Итогом мероприятий по развитию, по словам полпреда, должно стать улучшение жизни каждого дальневосточника.