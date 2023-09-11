Глава ВТБ предложил ограничить вывод рублей за границу порогом в 100 млн

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить переводы россиян за границу суммой в 100 миллионов рублей. По его мнению, этот шаг поддержит российскую национальную валюту и оздоровит ситуацию на финансовом рынке.

Сейчас вывод валюты за рубеж ограничен суммой в 1 миллион долларов в месяц. Однако физические лица могут выводит из страны рубли на гораздо большую сумму.

«Нужны какие-то дополнительные действия (для поддержки рубля – Ред.) к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 миллион в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», - подчеркнул Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ предложил установить такой же порог на рублевые переводы, как и на валютные, ограничив вывод денег за рубеж суммой в 100 миллионов рублей.

Напомним, Центробанк РФ ввел ограничения на перевод денег за границу физическими лицами в марте 2022 года после введения западных санкций. Регулятор ограничил переводы за рубеж суммой в 5 тысяч долларов, однако после стабилизации ситуации на валютном рынке повысил ее до 1 миллиона долларов. После укрепления рубль летом 2022 года начал ослабевать. Летом 2023 года падение российской национальной валюты усилилось.