В Британии заявили о превосходстве российской авиации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте Великобритании сообщили о небольшой численности военно-воздушных сил (ВВС) Соединенного Королевства. Об этом пишет британское издание Daily Mail (DM).

Как передает издание, ВВС Великобритании имеет только 169 истребителей против 1500 российских. В статье отмечается, что британский парк боевых самолетов будет уничтожен при вооруженном конфликте с Россией. Уточняется, что запас истребителей сократили после холодной войны, и на данный момент он меньше, чем у европейских союзников Соединенного Королевства.

Сообщается также, что такой «дефицит боевого потенциала авиации» Великобритании сохранится до 2030-х годов, а большая часть самолетов не находится на вооружении на фоне путаницы из-за числа экипажа, необходимого для их обслуживания.

«Неспособность королевских ВВС правильно рассчитать количество специалистов по техническому обслуживанию непростительна», - сказано в публикации.

Напомним, в январе этого года военный обозреватель Макс Хастингс журнала The Time заявил, что британская армия переживает упадок из-за огромной военной поддержки Вооруженных силам Украины (ВСУ).