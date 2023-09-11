Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 сентября 2023 9:04

В Британии заявили о превосходстве российской авиации

DM: российская авиация уничтожит 150 британских самолетов в случае конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Британии заявили о превосходстве российской авиации

В Британии заявили о превосходстве российской авиации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте Великобритании сообщили о небольшой численности военно-воздушных сил (ВВС) Соединенного Королевства. Об этом пишет британское издание Daily Mail (DM).

Как передает издание, ВВС Великобритании имеет только 169 истребителей против 1500 российских. В статье отмечается, что британский парк боевых самолетов будет уничтожен при вооруженном конфликте с Россией. Уточняется, что запас истребителей сократили после холодной войны, и на данный момент он меньше, чем у европейских союзников Соединенного Королевства.

Сообщается также, что такой «дефицит боевого потенциала авиации» Великобритании сохранится до 2030-х годов, а большая часть самолетов не находится на вооружении на фоне путаницы из-за числа экипажа, необходимого для их обслуживания.

«Неспособность королевских ВВС правильно рассчитать количество специалистов по техническому обслуживанию непростительна», - сказано в публикации.

Напомним, в январе этого года военный обозреватель Макс Хастингс журнала The Time заявил, что британская армия переживает упадок из-за огромной военной поддержки Вооруженных силам Украины (ВСУ).