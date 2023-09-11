Жительница Москвы умерла после того, как съела арбуз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Москвы умерла после того, как съела арбуз, купленный около одной из станций метро в столице. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в СК по Москве.

Известно, что 47-летняя женщина после того, как купила арбуз, попробовала его дома и ей стало плохо. У москвички началась сильная рвота, но она не стала обращаться за помощью к медикам.

Только на следующий день мать пострадавшей решила вызвать дочери скорую. Однако врачам, приехавшим по вызову, не удалось спасти женщину. Теперь следователи начали проверку по данному инциденту.

Сайт KP.RU писал о смертельном отправлении арбузом семьи в Москве. В больницу 8 сентября попала 38-летняя москвичка, ее 15-летняя дочка и мама-пенсионерка. У всех были одинаковые симптомы: высокая температура, диарея, рвота. Врачи поставили диагноз – отравление, но состояние всех троих быстро ухудшалось. В результате бабушка и внучка скончались в реанимации.