Глава ВТБ Костин заявил о финансовой дыре в ОСК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил о существовании финансовых проблем у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Костин сообщил о проверке в компании, которая показала наличие множества проблем, в том числе и наличие «огромной финансовой дыре». Кроме того, эксперты обнаружили глубокое технологическое отставание, а особенности в вопросах гражданского судостроения, также на низком уровне находится корпоративное управление.

По его словам, убыточными оказались почти все государственные контракты ОСК с заказчиками.

«Сейчас ВТБ в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков - Минобороны, «Росатома» и так далее. Банку дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК», - заявил глава ВТБ в интервью РБК.

Напомним, днем ранее, 10 сентября, президент России Владимир Путин поддержал идею правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций ОСК.