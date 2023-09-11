Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл во Владивосток для участия в VIII Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Кремле сообщали, что глава государства в первый день визита во Владивосток посетит презентацию на тему развития Дальнего Востока и проведет совещание на данную тему, а на следующий день выступит на пленарной сессии форума, после чего проведет несколько встреч иностранными делегациями.

Сайт KP.RU опубликовал спецвыпуск "Дальневосточный прорыв", посвящённый ВЭФ-2023.