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НовостиПолитика11 сентября 2023 9:23

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

12 сентября президент выступит на пленарной сессии форума
Сергей ЧИКОВ
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ Фото: пресс-служба Кремля

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл во Владивосток для участия в VIII Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Кремле сообщали, что глава государства в первый день визита во Владивосток посетит презентацию на тему развития Дальнего Востока и проведет совещание на данную тему, а на следующий день выступит на пленарной сессии форума, после чего проведет несколько встреч иностранными делегациями.

Сайт KP.RU опубликовал спецвыпуск "Дальневосточный прорыв", посвящённый ВЭФ-2023.