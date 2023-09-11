Вспышка кори зарегистрирована в Нижегородской области Фото: Андрей КАРА

Очаг группового заболевания корью выявили в Арзамасском районе Нижегородской области, где зарегистрировано 93 случая болезни. Об этом проинформировало региональное управление Роспотребнадзора.

«На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори», - сообщило ведомство.

По информации NNOV.KP.RU, источником инфекции стал непривитый ребенок, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано большинство случаев.

В Роспотребнадзоре уточнили, что деревня является местом компактного проживания цыганского населения. Все дома в населенном пункте обходят специалисты, уже привиты 400 человек.

В апреле в России были выявлены новые случаи заболевания корью в России. Сообщалось, что они были зарегистрированы в Башкирии и Дагестане, в Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве. Сайт KP.RU рассказывал о симптомах заболевания, лечении и вакцинации.