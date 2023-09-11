Песков: никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах президента Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что при выдвижении Владимиром Путиным своей кандидатуры на президентских выборах составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

Представитель Кремля также отметил, что действующий президент России пользуется абсолютной поддержкой населения.

«Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее Песков отметил, что Путин еще ничего не говорил о своих планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Официальный представитель Кремля также отметил, что не знает, когда глава государства объявит о своем решении.