Геологическая служба США: на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Геологическая служба США сообщила об извержении вулкана Килауэа на Гавайях Фото: REUTERS

Геологическая служба США сообщила об извержении вулкана Килауэа на Гавайских островах.

“Около 3.15 дня по местному времени 10 сентября 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила вулканическую активность на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа”, — следует из сообщения службы.

В регионе объявлен красный код авиационной опасности в связи с риском значительного выброса пепла в атмосферу. В данный момент вулканическая активность заметна лишь в одном из кратеров, однако извержения динамичны и уровень опасности может вырасти.

Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов на Земле – последнее извержение произошло в начале июня 2023 года.