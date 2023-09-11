В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с США и НАТО
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Депутат от партии «Форум за демократию» в Нидерландах, европарламентарий Марсель де Грааф заявил о фактической победе России в конфликте с Североатлантическим альянсом и НАТО, а также Европейским союзом.
«Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», - заявил парламентарий.
Марсель де Грааф подчеркнул, что о «проигрыше» Европейского союза говорит экономический спад, а также деиндустриализация, самоубийственные санкционные ограничения и превращение Евросоюза в марионетку США.
Напомним, накануне аналитики предсказали Евросоюзу рекордный экономический шок, заявив о риске глубокой рецессии.