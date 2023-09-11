ВТБ объявил о снижении ставки по ипотеке до 0,7% для учителей Дальнего Востока

ВТБ снижает ставку по ипотеке до 0,7% для учителей Дальнего Востока, сообщил член правления банка Святослав Островский в ходе Восточного экономического форума. Акция проводится в рамках программы Дальневосточной ипотеки и приурочена к Году педагога и наставника. Взять жилищный кредит на таких условиях учителя дальневосточных регионов смогут с 15 сентября до конца 2023 года. Ставка 0,7% будет доступна для сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений при условии комплексного страхования.

«В рамках Года педагога и наставника в России мы запускаем ипотеку под 0,7% для учителей Дальнего Востока. Базовая ставка по программе составляет 2%. Ожидаем, что ее снижение станет для многих преподавателей и работников сферы образования дополнительным стимулом и возможностью улучшить свои жилищные условия», - отметил Святослав Островский на ВЭФ-2023.

Получить льготный кредит можно будет на покупку жилья в многоквартирных домах и домах блокированной застройки (таунхаусах). Остальные условия – такие же, как в программе Дальневосточной ипотеки. Недвижимость необходимо приобрести на первичном рынке (за исключением сельских населенных пунктов, моногородов, Чукотки и Магаданской области – там кредит дается и на «вторичку»). Заемщик должен внести в качестве первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья. Кредит можно получить на срок до 20 лет, максимальная сумма - до 6 млн рублей.