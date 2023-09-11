Экс-разведчик Риттер: у ВСУ не хватает солдат для продолжения наступления

Экс-разведчик Риттер: у ВСУ не хватает солдат для контрнаступления Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска испытывают все больше проблем в наступлении из-за огромных потерь в личном составе.

“У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что российские войска эффективно пользуются положением ВСУ и заманивают украинских бойцов в ловушки во время контратак.

Экс-разведчик добавил, что украинское наступление сильно отстает от графика, поскольку у ВСУ просто заканчиваются люди и военная техника.

Ранее Риттер заявлял, что ВСУ уже исчерпали все обученные кадровые резервы и больше не могут продолжать активное наступление, а в случае его продолжения к предстоящей осени могут быть и вовсе полностью уничтожены.

При этом, по словам разведчика, Запад уже признал неспособность Киева добиться обещанных результатов и вынужден пересматривать свои цели на Украине, чтобы смягчить последствия неизбежной победы России.