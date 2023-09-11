Песков: уехавшие из РФ рано или поздно вернутся с учетом стабильности экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из России граждане рано или поздно вернутся на родину, с учетом стабильности в экономике страны.

«По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда», - заявил представитель Кремля.

Песков также назвал экономику тем фактором, который лежит «в основе очень многих процессов».

Напомним, ранее Песков заявил, что российские власти должны поступать так, чтобы уехавшие граждане захотели вернуться. По его словам, для этого в России должны создаваться необходимые условия.