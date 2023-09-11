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НовостиПолитика11 сентября 2023 10:01

Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Киевом

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия всегда была открыта для обсуждения
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Киевом

Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Киевом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 11 сентября, заявил, что предпосылок для возобновления переговоров с Украиной ранее не было. По его словам, нет их и сейчас.

«В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса», - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью РБК.

Он напомнил, что с самого начала Россия и лично президент страны Владимир Путин были открыты для переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Он отметил, что в Кремле считают, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема в том, что с РФ отказываются их вести. Российский лидер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский принял декрет, запрещающий такие действия.