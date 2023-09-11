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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:17

Губернатор Сергей Цивилев сообщил о создании в Кузбассе индустриального парка по переработке ТКО

Его резидентами станут компании, занимающиеся сортировкой отходов и производством продукции из вторсырья
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе появится новый индустриальный парк по переработке твердых коммунальных отходов. Он будет создан в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Сергей Цивилев и директор ООО УК «Экоимпульс» Сергей Гутов.

«Создание индустриального парка «Пригородный» повысит инвестиционную привлекательность КуZбасса и даст старт комплексному развитию территории. Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Резидентами парка станут компании, занимающиеся сбором, сортировкой и переработкой ТКО. Предприятия также будут производить продукцию из вторсырья. Инвестиционный потенциал проекта оценивается в 10 млрд. рублей.