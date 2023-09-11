Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекса (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.

Российский лидер принял участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин», а также танкера-челнока «Валентин Пикуль», отметив значение Косыгина и Пикуля для российской истории.

Танкер- челнок «Валентин Пикуль» является единственным в мире по своим характеристикам танкером-челноком усиленного ледового класса ARC6, а назван был в честь автора многих произведений на историческую и военно-морскую тематику. Танкер-газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин» получил свое название в честь дважды Героя Социалистического Труда, а также политического и государственного деятеля.