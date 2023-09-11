Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 сентября 2023 10:21

Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае

Президент принял участие в церемонии имянаречения двух танкеров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекса (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.

Российский лидер принял участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин», а также танкера-челнока «Валентин Пикуль», отметив значение Косыгина и Пикуля для российской истории.

Танкер- челнок «Валентин Пикуль» является единственным в мире по своим характеристикам танкером-челноком усиленного ледового класса ARC6, а назван был в честь автора многих произведений на историческую и военно-морскую тематику. Танкер-газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин» получил свое название в честь дважды Героя Социалистического Труда, а также политического и государственного деятеля.