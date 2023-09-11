Песков: СВО продолжится для прекращения террористических атак Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает практику туристических атак, отметив необходимость ведения специальной военной операции (СВО) для «купирования» этой угрозы.

Представитель Кремля заявил, что украинские власти совершают покушения на известных людей, а также удары по гражданским целям.

«Киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», - заявил пресс-секретарь главы государства в интервью телеканалу РБК.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, Песков также заявил, что предпосылок для возобновления переговоров с Киевом ранее не было, подчеркнув, что нет их и сейчас.

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