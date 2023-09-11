Минобороны РФ: российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили одну атаку противника в районе села Работино на Запорожском направлении, ВСУ в ходе неудачного штурма потеряли до 145 бойцов.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

Также за прошедший день противник потерял британский ЗРК Stormer HVM, артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу M119 американского производства.

Напомним, за прошедшую неделю российские войска отбили 39 атак подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, уничтожив более 800 бойцов и свыше 50 единиц техники противника.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ в попытках захватить Работино потеряли уже около 10 тысяч военнослужащих и просто не успевают вывозить их трупы с передовой.

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