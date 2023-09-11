Минобороны РФ: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили за сутки пять атак на Донецком направлении Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отбили пять атак штурмовых подразделений ВСУ на Донецком направлении, в результате которых противник потерял до 200 бойцов и несколько единиц военной техники.

“За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.” — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, за прошлую неделю российские войска отразили 56 атак ВСУ, уничтожив более 2000 военнослужащих, а также 23 танка и других типов бронемашин и 30 артиллерийских и минометных систем противника.

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