Три боевые ячейки иностранных спецслужб обезвредили в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии были обезврежены три боевые ячейки иностранных спецслужб. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», - сказано в сообщении телеканала, где уточняется, что подробности будут вечером в понедельник, 11 сентября, приведут в фильме «На побегушках у СБУ».

Напомним, в начале сентября этого года замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Денис Аскольдович заявил, что белорусские правоохранительные органы перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию. Сообщалось, что сотрудники наркоконтроля задержали жителя Мозыря, пытавшегося вывезти на личном автомобиле 10 килограмм наркотика. Как отмечалось, он уже несколько месяцев занимался такими оптовыми поставками психотропных средств.