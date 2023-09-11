Песков: на Западе возник дефицит лидеров, сохраняющих политическую трезвость

Песков заявил о дефиците на Западе лидеров, сохраняющих политическую трезвость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе появился дефицит лидеров, сохранивших политическую трезвость, из-за чего у Москвы на данный момент нет прямых каналов связи с "коллективным Западом".

“Сейчас вряд ли можно говорить, что можно как-то воздействовать. У нас нет прямых каналов для диалога. Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы.”, — сказал Песков в интервью изданию РБК.

Также он добавил, что на Западе выстроена целая командная система под руководством НАТО, которая мешает “политически трезвым” политикам взаимодействовать с Россией, однако Москва надеется на скорейшее восстановление условий для полноценного диалога с Западом.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних.