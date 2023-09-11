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НовостиПолитика11 сентября 2023 11:04

Эксперт Леонков: на крупномасштабных учениях НАТО отработает прорыв ПВО России

Учения альянса "Стойкий защитник" предполагают отработку подавления и преодоления российской системы противовоздушной обороны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Эксперт Леонков: на крупномасштабных учениях НАТО отработает прорыв ПВО России

Эксперт Леонков: на крупномасштабных учениях НАТО отработает прорыв ПВО России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупномасштабные учения стран НАТО "Стойкий защитник", запланированные на следующий год, предполагают отработку совместной операции участников альянса подавления и преодоления российской системы ПВО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, пишет РИА-Новости.

В рамках учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя. По словам Леонкова, они связаны с тем, что Запад не получил алгоритма решения вопроса по преодолению российской системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты БПЛА не приносят существенного ущерба, отметил эксперт.

Также Леонков добавил, что Россия строила эшелонированную ПВО в сторону Запада, посему на западном направлении у НАТО будет много проблем с ПВО России.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна признала хорошую подготовку ВС РФ к попытке наступления украинских войск, отметив, что о сложности боевых действий сообщил президент Украины Владимир Зеленский.