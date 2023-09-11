Ким Чен Ын по приглашению Путина посетит Россию в ближайшие дни

Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента Владимира Путина в ближайшие дни посетит Россию.

"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом.", — сообщается на сайте Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что лидер Северной Кореи может приехать в Россию на Восточный экономический форум во Владивостоке 13 сентября. В последний раз лидеры стран также встречались во Владивостоке в 2019 году.