Еврокомиссия разъяснила правила ввоза личных вещей россиян в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии заявили, что страны Европейского союза могут не конфисковывать личные вещи российских туристов, приведя в пример одежду.

В Еврокомиссии уточнили, что решение о конфискации принимают сами страны Европейского союза, а рекомендации ЕК не носят обязательный характер, поэтому государства и вовсе могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих в ЕС.

«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», - сказал представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

При этом, как он отметил, данное правило не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, таких как автомобиль, поскольку въезд в Евросоюз на личном автотранспорте, зарегистрированном в России, запрещен.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, в Еврокомиссии заявили, что в рамках новых ограничительных мер российским гражданам запрещено въезжать на территорию Евросоюза личных автомобилях, которые были зарегистрированы в России, а также ввозить смартфоны, драгоценности и ряд средств личной гигиены.