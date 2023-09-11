Песков: Шольц и Макрон утратили возможность быть посредниками по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 11 сентября, заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность стать посредниками в урегулировании ситуации на Украине.

«Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью «Известиям».

Песков пояснил, что произошло это из-за того, что оба чиновника утратили свою суверенность в происходящем. По его словам, и Шольц, и Макрон предпочитают двигаться, основываясь на решениях в США и в ущерб народам своих стран.

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что ООН выступает «за справедливый и устойчивый мир», и Франция привержена уставу организации, однако подобный формат не подходит для урегулирования на Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подчеркивал, что Украина отказывается вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.