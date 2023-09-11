Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами при сокращении поддержки Киева

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами при сокращении объемов помощи Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи от западных союзников может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе.

“Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят”, — пригрозил Зеленский в интервью изданию Economist.

Политик добавил, что в целом украинские беженцы “вели себя хорошо” и очень благодарны странам, приютившим их, однако отказ западных лидеров от поддержки из родной страны “не будет хорошей историей для Европы”.

Напомним, ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Запад все больше сомневается в целесообразности продолжения конфликта на Украине, из-за чего цели Киева и его союзников перестали совпадать.