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НовостиПолитика11 сентября 2023 11:29

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами при сокращении поддержки Киева

Политик добавил, что украинцы благодарны приютившим их странам
Сергей ЧИКОВ
Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами при сокращении объемов помощи

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами при сокращении объемов помощи

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи от западных союзников может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе.

“Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят”, — пригрозил Зеленский в интервью изданию Economist.

Политик добавил, что в целом украинские беженцы “вели себя хорошо” и очень благодарны странам, приютившим их, однако отказ западных лидеров от поддержки из родной страны “не будет хорошей историей для Европы”.

Напомним, ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Запад все больше сомневается в целесообразности продолжения конфликта на Украине, из-за чего цели Киева и его союзников перестали совпадать.