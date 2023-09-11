Мэрия Берлина сообщила о заключении соглашения о побратимстве с Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко намерен посетить Берлин 14 сентября. В ходе визита будет подписано соглашение о побратимстве между столицами двух государств, сообщила мэрия Берлина.

По данным мэрии, столицы Украины и Германии станут городами-побратимами. По этому поводу действующий мэр Берлина Кай Вегнер примет киевского мэра Виталия Кличко у Бранденбургских ворот 14 сентября 2023 года. А само подписание соглашения произойдет в Красной ратуше.

Москва и Берлин также являются городами-побратимами. Соглашение было подписано в 1991 году. После начала спецоперации на Украине Берлин приостановил партнерство с российской столицей, но формально города остались побратимами.

В июле 2023 года стало известно о том, что мэрии Москвы и Каракаса объявят столицы стран городами-побратимами.