Песков не ожидает смены курса США при победе Трампа на выборах президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в своей внешней политике придерживается одних и тех же направлений, отметив, что не ожидает какой-либо смены курса после президентских выборов в США.

«Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим», - заявил представитель Кремля в интервью «Известиям», комментируя слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот мог бы прекратить украинский конфликт за сутки.

Напомним, Трамп ни раз заявлял о своих возможностях прекратить украинского кризиса за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого конфликта.