Экс-замминистра финансов Сторчак: отказ мира от доллара будет долгим Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак спрогнозировал, что отказ от доллара в мире не будет быстрым. Он отметил, что за 80 лет, что американская валюта используется в мире, сложились определенные традиции.

При этом финансист уверен, что как только появятся экономические возможности, то на смену американцу сразу придут новые валюты. Скорее всего, расчеты будут стараться вести в местных валютах.

Пока же, доллар является главной валютой при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего нефти, и банковских депозитов. Многие доверяют именно доллару, работают с ним. Поэтому пока ситуация с использованием «американца» относительно стабильная.

- В долларе осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых, - пояснил Сторчак в интервью «Газете.Ru».

Тем не менее, запреты и ограничения на использование финансовой инфраструктуры США предопределяют политические предпосылки.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал «Известиям» о том, что роль доллара США продолжит снижаться в мире. Эксперт считает, что российская банковская система может составить конкуренцию американской. Только российский рубль может быть основной валютой на бирже. Но до опережения доллара еще очень далеко.