Терапевт Иванова: при анафилактическом шоке человеку нельзя вставать и сидеть Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Терапевт Виктория Иванова рассказала о причинах возникновения анафилактического шока, и как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему от аллергена.

Прежде всего, надо выяснить каким путем аллерген проник в организм и прекратить контакт с ним. По словам специалиста, анафилаксия будет мгновенной (через 30 - 60 секунд), если вещество попало внутривенно. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут.

До приезда медиков больного следует уложить с приподнятыми ногами на 45 градусов. Далее следует наблюдать за состоянием пострадавшего.

Обязательно обеспечить доступ свежего воздуха, потом расстегнуть и снять все предметы одежды, затрудняющие дыхание (в том числе зубные протезы). При наличии рвоты повернуть пострадавшего на левый бок, если нужно убрать ее остатки из полости рта, прополоскать рот и по возможности промыть желудок.

Постоянно контролировать пульс. Если он отсутствует, необходим искусственный массаж сердца. А в случае появления отека гортани, необходима инъекция адреналина или дексаметазона, - поясняет специалист NEWS.ru.

Важно также знать, что при укусе насекомых, надо, прежде всего, вынуть жало и приложить к пораженному месту лед.