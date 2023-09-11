Врач Макушкина: из-за алкоголя морщины и отеки на лице появляются раньше времени Фото: Марина ДОЛГОВА

Дерматовенеролог Лариса Макушкина рассказала о том, что пагубное пристрастие к алкоголю сказывается не только на нарушении функции внутренних органов, но и отражается на внешности человека.

Врач назвала причины, по которым изменяется внешний вид кожи.

Во-первых, употребление спиртных напитков вызывает обезвоживание, которое приводит к нарушению работы почек и печени. Кроме того, внутренние изменения отражаются на коже, так как она является «зеркалом здоровья»: появляются отеки, морщины, сухость.

Во-вторых, расширяются кровеносные сосуды, вследствие чего на крыльях носа, на лбу и в средней трети лица появляются красные пятна, которые могут привести к гнойничковым заболеваниям. А большое содержание сахара и дрожжей в некоторых алкогольных напитках может привести к проявлению на коже акне.

В-третьих, происходит снижение уровня витаминов, вырабатывающих коллагена, что приводит к преждевременному старению.

Мало того, алкоголь влияет на зубы и волосы.

- Под действием алкоголя из организма вымывается кальций, который служит фундаментом для здоровых зубов, появляется кариес. А нехватка кислорода неблагоприятно сказывается на состоянии волос, - предупредила специалист, беседуя с Lenta.ru.

Ранее врач-косметолог Виктория Ощепкова рассказала Life, как различные виды напитков оказывают воздействие на состояние лица.

Умеренное употребление красного вина, богатого антиоксидантами, может оказать положительное воздействие на здоровье сердца и кожи (к покраснению и раздражению приводит чрезмерное его употребление).

Водка, ром, виски расширяют капилляры, приводят к отeкам, покраснению и даже появлению сосудистых "звёздочек" на коже