Мутко предложил снизить ставки ипотеки для покупки большой квартиры

Мутко указал на необходимость стимулировать спрос на покупку больших квартир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил о необходимости стимулировать покупку больших по площади квартиры, предложив снизить на них ставку по ипотеке.

Как уточнил Мутко, на сегодняшний день свыше 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, но такие объекты не подходят для семей с детьми.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас - надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру - давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», - сказал он в ходе сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в понедельник, 11 сентября.

Напомним, накануне Минцифры РФ сообщило о том, что российские банки получат возможность начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям с 9 сентября этого года.