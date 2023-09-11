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НовостиЭкономика11 сентября 2023 11:55

Мутко предложил снизить ставки ипотеки для покупки большой квартиры

Мутко указал на необходимость стимулировать спрос на покупку больших квартир
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мутко указал на необходимость стимулировать спрос на покупку больших квартир

Мутко указал на необходимость стимулировать спрос на покупку больших квартир

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил о необходимости стимулировать покупку больших по площади квартиры, предложив снизить на них ставку по ипотеке.

Как уточнил Мутко, на сегодняшний день свыше 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, но такие объекты не подходят для семей с детьми.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас - надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру - давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», - сказал он в ходе сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в понедельник, 11 сентября.

Напомним, накануне Минцифры РФ сообщило о том, что российские банки получат возможность начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям с 9 сентября этого года.